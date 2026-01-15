Casamance : le PDEC franchit un cap en 2025 et annonce la livraison des infrastructures d’ici juin 2026

Le Programme de Développement Économique de la Casamance (PDEC) a enregistré un saut qualitatif significatif en 2025 dans les trois régions du Sud du Sénégal, avec des réalisations majeures au profit des collectivités territoriales et des populations locales.



Au total, 104 kilomètres de pistes rurales ont déjà été réceptionnés, améliorant considérablement la mobilité, l’accès aux marchés et aux services sociaux de base. À ces infrastructures s’ajoutent 185 sous-projets communautaires achevés, ayant un impact direct sur plus de 400 000 personnes, dont 223 000 femmes et 170 134 jeunes, confirmant ainsi la forte orientation sociale et inclusive du programme.



Dans le domaine de la résilience économique, le PDEC a également financé 121 sous-projets de subsistance, contribuant à la sécurisation des moyens de subsistance et à l’autonomisation économique de 84 441 bénéficiaires à travers les trois régions concernées. Ces initiatives ont permis de renforcer les capacités productives des ménages et de promouvoir des activités génératrices de revenus durables.



Par ailleurs, des projets verts ont été mis en œuvre afin d’améliorer le cadre de vie des populations. Ils ont notamment porté sur la collecte des ordures, la protection de l’environnement et le reboisement, participant ainsi à la lutte contre la dégradation environnementale et à la promotion du développement durable.



Ces résultats ont été présentés par la coordination du PDEC lors de la réunion du comité de pilotage, tenue ce jeudi 15 janvier dans la capitale du Fouladou. À cette occasion, le coordonnateur du programme, Youssouf Badji, a réaffirmé les ambitions du PDEC pour l’année à venir.



Pour 2026, le programme prévoit de livrer l’ensemble des infrastructures socio-économiques programmées dans 60 collectivités territoriales du Sud, avec un objectif clair : achever les travaux au plus tard le 30 juin prochain. Une perspective qui renforce l’espoir des populations bénéficiaires et confirme le rôle stratégique du PDEC dans la dynamique de développement local et inclusif du Sud du pays.