CAN féminine 2026 : le Sénégal connaît ses adversaires

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026 a été effectué ce jeudi 15 janvier 2026. À l’issue de la cérémonie, l’équipe nationale féminine du Sénégal connaît désormais ses adversaires pour la phase finale.



Les « Lionnes » ont été versées dans le groupe A, en compagnie du Maroc, pays hôte de la compétition, de l’Algérie et du Kenya. Une poule relevée qui promet des duels intenses dès le premier tour.



Prévue du 17 mars au 3 avril 2026, cette CAN féminine revêt un enjeu particulier, puisqu’elle servira également de tournoi qualificatif pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil. Pour décrocher leur ticket mondial, les équipes devront atteindre au minimum les demi-finales.



À noter enfin que cette édition 2026 marquera une étape historique, avec une première participation de 16 nations à la phase finale.