Affaire Fallou Fall : les acteurs de la société civile dénoncent une injustice et appellent à la réouverture du dossier

L'affaire Fallou Fall, du nom du jeune homme accusé de viol sur sa demi-sœur et condamné à 15 ans de prison, continue d'alimenter les débats à Yeumbeul, dans la banlieue de Dakar. De nombreux acteurs de la société civile dénoncent ce qu'ils considèrent comme une injustice flagrante et appelant à la réouverture du dossier pour une révision du procès.



Selon Sidy Gaye, militant et membre de Frapp France Dégage, « Fallou Fall a été accusé de délit de viol par sa tante sur sa demi-sœur en 2020. Après avoir déjà purgé cinq années à la Maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, il gardait l'espoir qu'un procès équitable prouverait son innocence. À notre grande surprise, le tribunal de Pikine a rendu son verdict le 7 janvier 2025, le condamnant à 15 ans de prison».



L’activiste, intervenant sur les ondes de Iradio, a déclaré : « C'est avec une profonde douleur que nous abordons cette affaire qui a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, aussi bien au Sénégal qu'au sein de la diaspora. »



Il a également ajouté : « Malgré les témoignages des voisins, des amis, et les preuves attestant de l'innocence de Fallou Fall, ce dernier a été condamné à une peine aussi lourde ».



Les membres de la société civile insistent sur l'importance d'une justice équitable, seul gage de paix et de stabilité sociale. Ils exhortent les autorités judiciaires à rouvrir le dossier Fallou Fall, une affaire qui a suscité un large mécontentement en raison de cette condamnation jugée sévère.



Par ailleurs, ils demandent une réévaluation des certificats médicaux, tout en espérant une issue favorable à l'appel interjeté par les avocats de l'accusé.



Nous interpellons les autorités judiciaires à rouvrir le dossier Fallou Fall qui soulève aujourd'hui de nombreuses indignations liées à la lourde condamnation de 15 ans. Nous interpellons également les autorités judiciaires de réévaluer les certificats médicaux en attendant une suite favorable à l'appel interjeté par les avocats de Fallou Fall pour une révision de la première décision du tribunal de Pikine », a conclu Sidy Gaye.