Affaire Fallou Sène: IsmaÏla Madior Fall promet que justice sera rendu mais pas dans la précipitation

En marge de la journée de l’enfant africain qui s’est tenue à Fatick mardi, le ministre de la Justice est revenu sur le meurtre de l’étudiant Fallou Sène survenu à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ainsi, Ismaïla Madior Fall a promis que la justice fera ce qu'elle doit faire mais pas dans la précipitation. Car, informe-t-il, la justice œuvre pour la manifestation de la vérité en suivant son temps qui n'est pas un temps ordinaire.



«Dès qu'il y a eu cette affaire à Saint-Louis qui s'est soldée par la mort de l'étudiant Fallou Sène, immédiatement après le président de la République a donné des instructions fermes à ce que la justice face sont travail », a tenu à préciser le Garde des Sceaux.



Poursuivant son argumentaire, il ajoute : « vous avez remarqué que le procureur de Saint-Louis a rapidement diligenté une enquête et les résultats de cette enquête ont été transmis au procureur de la République de Dakar ». Parce que, explique-t-il, le tribunal qui siège en matière militaire au Sénégal c'est le tribunal de grande instance de Dakar.



Selon Pr Fall l'engagement que nous avons pris est que justice va se faire mais pas de façon précipitée. Parce qu'en réalité, dit-il, il ne s'agit pas de désigner des coupables et de les faire payer. «La justice œuvre pour la manifestation de la vérité. Nous allons être éclairés des conditions dans lesquelles cela a pu se faire. Et, c'est à partir de ce moment que les décisions doivent être prises au niveau de la Justice », a-t-il laissé entendre.