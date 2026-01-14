Affaire Farba Ngom : un garde pénitentiaire du Pavillon spécial placé en garde à vue

L’affaire des téléphones retrouvés dans la cellule de Farba Ngom prend une autre tournure judiciaire. Selon des sources proches du dossier, les investigations menées par la Section de Recherches (SR) de Dakar ont conduit à l’arrestation d’un garde pénitentiaire en service au Pavillon spécial.



Cette arrestation intervient suite à une fouille de routine qui avait permis la découverte de deux appareils dans la cellule du mis en cause. Les premières investigations techniques indiquent selon « Libération », une complicité interne ayant permis de contourner les protocoles de sécurité de l'établissement. L'agent devra répondre de ces soupçons de « complicité de détention d'objets illicites en milieu carcéral », l'enquête se poursuit pour déterminer si d'autres agents sont impliqués.