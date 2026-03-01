programme des « 100 000 logements » : "seules 1 500 unités ont été réalisées, dont à peine 700 sont jugées habitables", Momath Talla Ndao

Le secrétaire d’État au Logement, Momath Talla Ndao, a dressé ce 1er mars 2026 un bilan critique du programme des « 100 000 logements », révélant que seules 1 500 unités ont été réalisées, dont à peine 700 sont jugées habitables. Face à cet échec, le gouvernement évalue désormais le déficit national à environ 500 000 logements, un gap qui s'aggrave de 20 000 unités supplémentaires chaque année.



Pour pallier l'héritage de chantiers inachevés, l'État a déjà mobilisé 19 milliards de FCFA. Toutefois, une enveloppe totale de 27 milliards est jugée nécessaire pour finaliser une dizaine de programmes prioritaires. Le secrétaire d'État attribue ces résultats décevants à des problèmes majeurs de gouvernance et à une planification inaboutie sous l'ancienne administration.



Malgré ce constat, les autorités comptent s'appuyer sur des acquis comme le Fonds de l'habitat et la SAFRU (Société d’Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine). Le gouvernement annonce une "révision prochaine du cadre juridique de 2016 et une redéfinition des missions des structures de financement pour passer d'une gestion de projets épars à une production de masse durable."



La priorité est de cartographier précisément les besoins par territoire et par typologie avant de lancer de nouveaux programmes, afin de répondre plus efficacement à la forte pression démographique, particulièrement marquée dans la région de Dakar.