Affaire Hiba Thiam: Diadia Tall et Lamine Diedhiou entendus jeudi par le juge du 8e cabinet

Poursuivi pour complicité de violation du couvre-feu et corruption dans l'affaire Hiba Thiam, jeune femme décédée par overdose, selon le résultat de l'autopsie en avril dernier, l'argent de police Lamine Diedhiou, qui avait escorté la défunte et Diadia Tall, afin qu'ils puissent contourner les barrages, a été interrogé dans le fond jeudi.



Peu avant lui, Diadia Tall a fait face au juge du 8e. Selon les informations de Libération, l'audition de Amadou Niane, qui est sous contrôle judiciaire, était preuve le même jour. Mais elle a été reportée sur demande de son avocat, Me Ousmane Sèye.



Mercredi, le magistrat instructeur avait auditionné Dame Amar et Djibril Ndiogou Bassel dit "Nekh" qui sont sous mandat de dépôt, mais Louty Bâ, bénéficiaire d'un contrôle judiciaire. Avant eux, Alia Bakir et Fatima Rigal alias Poupette avaient livret leurs arguments au juge.



Des sources confient aussi que la partie civile (la famille de feue Hiba Thiam) était convoquée, mais à cause de la grève des greffiers, l'audience a été décalée pour la semaine prochaine.