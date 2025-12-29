Tambacounda : deux (2) individus interpellés en possession de 200 comprimés de Tramadol

La Brigade régionale des stupéfiants de Tambacounda, relevant de l’OCRTIS, a interpellé, le 26 décembre 2025, à 17 heures, deux individus en possession de 200 comprimés de Tramadol destinés au trafic.



Selon la Police nationale, cette opération fait suite à l'exploitation d'une information signalant un trafic de drogue dans un domicile situé au quartier Guinaw Rail de Kidira. Arrivés sur les lieux aux environs de 16h30, les agents y ont interpellé les suspects.



La fouille corporelle a permis de découvrir 17 plaquettes de 10 comprimés (soit 170 unités), ainsi que 30 comprimés au détail issus de plaquettes entamées. Un téléphone portable a également été saisi sur l’un des mis en cause, renseigne la même source.



Interrogés sommairement, ces derniers ont reconnu être les propriétaires de la marchandise, déclarant l'avoir acquise à Diboli (Mali). Les produits saisis ont été placés sous scellés. Les intéressés ont été placés en garde à vue après notification de leurs droits.