CAN 2025 : le Maroc et le Mali se qualifient pour les huitièmes de finale

Pas de vainqueur ni de but, lundi 29 décembre, lors de la troisième et dernière journée du groupe A entre les Comores et le Mali, dans la CAN 2025. Un troisième match nul consécutif qui suffit aux « Aigles » pour accrocher la deuxième place, qualificative pour les huitièmes de finale.



Dans l'autre match, le Maroc n'a laissé aucune chance à la Zambie (3-0). Les « Lions » de l'Atlas terminent en tête et sont aussi qualifiés. Zambiens et Comoriens sont éliminés.