Affaire Aziz Dabala : Coumba Gawlo Seck dépose une plainte pour diffamation et atteinte à l’honneur

MAITRE DJIBY DIALLO AVOCAT A LA COUR

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Dakar

Affaire Coumba Gawlo Seck C/X

Monsieur le Procureur,



Chargé des intérêts de Madame Coumba Gawlo Seck, j'ai l'honneur de vous exposer que depuis quelques jours des informations sordides sont en train d'être relayées sur les réseaux sociaux par des moyens de diffusion publiques.



En effet des allégations dépourvues de tout fondement tentent d'associer le nom de la plaignante au meurtre de feu Aziz Dabala.



Ces mensonges qui ternissent l'image de madame Seck qui est ambassadrice d'au moins neuf organisations internationales et qui a bâti sa carrière et sa renommée par l'etique et la rigueur dans le travail lui causent un préjudice incommensurable.



Une patrouille sur les réseaux sociaux par la Brigade de la Cybercriminalité permettra d'identifier les coupables afin de les traduire devant les juridictions compétentes.



Il n'est pas inutile de préciser que des poursuites sont déjà en cours à Barcelone contre le sieur El Hadji Malick Diop dit Choco, influenceur sénégalais résidant en Espagne dont les graves accusations ont été reprises et diffusées par beaucoup de sites, ce qui a entraîné la réaction inquiétante des organismes dont la requérante est l'ambassadrice.



La poursuite de ces voies de fait risque d'entraîner un préjudice irréparable.

C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir donner une suite à la présente afin de faire cesser immédiatement ces affabulations graves subies par la requérante.



Je vous de bien vouloir agréer l'assurance de ma haute considération.



Dakar le 29 Décembre 2025