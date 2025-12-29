Réseau social
Affaire Aziz Dabala : Coumba Gawlo Seck dépose une plainte pour diffamation et atteinte à l’honneur

Maître Djiby Diallo, avocat à la Cour, a déposé ce lundi 29 décembre 2025 une plainte auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Dakar pour diffamation, dénonciation calomnieuse et atteinte à l’honneur visant l'artiste Coumba Gawlo Seck. Cette plainte fait suite à des propos l’impliquant à tort dans l’affaire du double meurtre d’Abdou Aziz Ba et Wally Gano.

Selon la plainte, des poursuites sont déjà engagées à Barcelone contre l’influenceur El Hadji Malick Diop, alias Choco, dont les « graves accusations » ont été largement reprises et diffusées par plusieurs sites internet.

 MAITRE DJIBY DIALLO AVOCAT A LA COUR
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Dakar
Affaire Coumba Gawlo Seck C/X
Monsieur le Procureur,

Chargé des intérêts de Madame Coumba Gawlo Seck, j'ai l'honneur de vous exposer que depuis quelques jours des informations sordides sont en train d'être relayées sur les réseaux sociaux par des moyens de diffusion publiques.

En effet des allégations dépourvues de tout fondement tentent d'associer le nom de la plaignante au meurtre de feu Aziz Dabala.

Ces mensonges qui ternissent l'image de madame Seck qui est ambassadrice d'au moins neuf organisations internationales et qui a bâti sa carrière et sa renommée par l'etique et la rigueur dans le travail lui causent un préjudice incommensurable.

Une patrouille sur les réseaux sociaux par la Brigade de la Cybercriminalité permettra d'identifier les coupables afin de les traduire devant les juridictions compétentes.

Il n'est pas inutile de préciser que des poursuites sont déjà en cours à Barcelone contre le sieur El Hadji Malick Diop dit Choco, influenceur sénégalais résidant en Espagne dont les graves accusations ont été reprises et diffusées par beaucoup de sites, ce qui a entraîné la réaction inquiétante des organismes dont la requérante est l'ambassadrice.

La poursuite de ces voies de fait risque d'entraîner un préjudice irréparable.
C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir donner une suite à la présente afin de faire cesser immédiatement ces affabulations graves subies par la requérante.

Je vous de bien vouloir agréer l'assurance de ma haute considération.

Dakar le 29 Décembre 2025
Moussa Ndongo

Lundi 29 Décembre 2025 - 22:04


