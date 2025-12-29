SYNPICS / RTS dénonce une réduction abusive des salaires et réclame la restitution de l’accord d’entreprise

La section SYNPICS de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) s’est adressée à la presse ce lundi 29 décembre 2025 pour dénoncer une réduction salariale qu’elle juge « abusive et unilatérale », ainsi que des conditions de travail jugées insatisfaisantes. Les syndicalistes demandent la restitution de leur convention collective et de l’accord d’entreprise.



Selon Alioune Badara Kane, chargé des revendications de la section SYNPICS-RTS, les travailleurs subissent une situation inédite depuis l’arrivée au pouvoir de Pastef : « Seuls les salariés de la RTS ont vu leur salaire brutalement réduit par la direction. C’est inacceptable. Nos salaires sont calculés sur la base du coût de la vie de 2005, alors que l’accord d’entreprise devrait être renégocié tous les 10 ans. Aujourd’hui, cela fait 21 ans que nous fonctionnons avec le même accord ».



Le syndicaliste accuse le Directeur général de la RTS de manquer d’empathie envers le personnel : « Pourquoi toucher à nos acquis ? Dans le droit syndical, les salaires sont sacrés. Certains collègues vivent désormais dans la dépression. Imaginez la situation de ces mères et pères de famille, dont la dignité est bafouée pendant qu’un homme, qui dans un contexte où l’on parle de réduction du train de vie de la RTS, n’a pas réduit son salaire qui a connu une hausse considérable.



SYNPICS-RTS réclame donc la restitution immédiate de la convention collective et de l’accord d’entreprise. « Mais pourquoi de l’administration publique seuls les agents de la RTS ont été victimes de cela ? Nous ne demandons rien d’autre que la restitution de notre convention collective et de notre accord d’entreprise. Nous réclamons à Pape Alé Niang s’il est incapable de nous restituer notre accord d’entreprise qu’il puisse rendre le tablier. L’intimidation ne passe plus ».