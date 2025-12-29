CAN 2025: l'Afrique du Sud rejoint l’Egypte en huitièmes de finale, l'Angola espère un miracle

L'Afrique du Sud a souffert contre le Zimbabwe mais a fini par l’emporter 3-2 ce lundi. Grâce à sa victoire, l’Afrique du Sud se place à la deuxième place du groupe B. Les Bafana Bafana se qualifient donc pour les huitièmes de finale de la CAN 2025.
Pas de but entre l’Égypte et l’Angola. Les Pharaons étaient déjà certains de finir à la tête du groupe B. L’Angola peut espérer rester dans la compétition en faisant partie des meilleurs troisièmes.
