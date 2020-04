Affaire Hiba Thiam : Les résultats de l’autopsie connus

La jeune Hiba Thiam est décédée suite à un arrêt cardiaque causé par une overdose. C’est ce que révèle l’autopsie effectuée sur son corps sans vie.



Hiba Thiam, Directrice administrative et financière d’ACT Afrique Group, une société de conseil, d’intermédiation financière et de marketing, établie au PointE, est décédée dans la nuit de vendredi 3 avril à samedi 4 avril 2020 dans un appartement sis au chic quartier des Almadies (Dakar), lors d'une soirée privée organisée par une bande de potes.



Les suspects dont Dame Amar, l'héritier du patron de NMA Sanders et non moins beau-fils du chanteur Youssou Ndour, qui sont toujours en garde à vue, seront déférés ce mercredi devant le Procureur. Ils sont poursuivis pour non assistance à personne en danger, association de malfaiteurs et violation de la loi sur le couvre-feu, en vigueur depuis le 24 mars 2020.



Selon le journal L’Observateur, à l’exception d’Ayla, la Française d’origine tunisienne et non moins copine de Dame Amar, tous les participants de la fête avaient consommé de la drogue .