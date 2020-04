Affaire Hiba Thiam : le juge du 8ème cabinet saisi, Dame Amar et Cie sous mandat de dépôt

Libération online révélait en exclusivité que le parquet de Dakar avait décidé de faire ouvrir une information judiciaire dans l’affaire Hiba Thiam en plus de requérir plusieurs mandats de dépôt. Selon nos informations, le représentant du ministère public vient de confier le dossier au juge du 8ème cabinet, Mamadou Seck, celui-là même qui avait placé sous mandat de dépôt le fameux « docteur » Amadou Samba ou Djidiack Diouf, manager de Viviane Ndour.



Mamadou Seck vient de placer sous mandat de dépôt Dame Amar pour "association de malfaiteurs, usage de drogue et non-assistance à personne en danger". Il avait pour conseil Me Tom Diagne. Peu avant Dame Amar, Amadou Niane, défendu par Me Ousmane Sèye, a été inculpé et mis sous contrôle judiciaire. La même décision a été prise concernant Louty Ba qui était assisté par Me Bamba Cissé. Le défilé se poursuit devant le juge mais tout le reste du groupe sera écroué.



Après Dame Amar, le juge du huitième cabinet, en charge de l’affaire Hiba Thiam, vient de placer sous mandat de dépôt Fatima Rigal alias «Poupette », a appris Libération online de sources judiciaires autorisées.



En outre, le juge du 8e cabinet a inculpé et placé sous mandat de dépôt la nommée Alya, Diadia Tall et Djibril Ndiogou Bassel dit «Nekh ». Ils sont tous visés pour "association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à personne à danger et violation de la loi sur le couvre-feu".



Dans la foulée, le magistrat instructeur a aussi écroué, pour "complicité de violation du couvre-feu et corruption", le policier en service au commissariat central qui avait «escorté » Hiba Thiam et Diadia Tall, selon les informations de Libération online.