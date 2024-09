Affaire Jérôme Bandiaky : vers une inculpation pour escroquerie

Jérôme Bandiaky risque l'inculpation après son retour de parquet, hier mardi. En effet, le réquisitoire introductif, du procureur de la République près le Tribunal de Dakar fait objet d'une demande de mandat de dépôt à l'encontre du mis en cause, rapporte le journal L'Observateur.



Suite à une enquête judiciaire, son dossier a été transmis au doyen des juges, Abdoul Aziz Diallo. Ancien chef des "marrons du feu", Bandiaky est poursuivi pour escroquerie, détention illégale d'arme et usurpation de fonction. Membre de l'Alliance pour la République, il est en détention depuis la nuit du mercredi 18 septembre, après avoir été placé en garde à vue pendant quatre jours.



Le samedi 21 septembre, une perquisition a eu lieu à Beintägné, dans une propriété appartenant à Farba Ngom, maire d'Agnam, en présence de Bandiaky. Avant cette opération, des agents de la Division des investigations criminelles (DIC) avaient également fouillé son logement en centre-ville et sa résidence à Mbour, le vendredi 20 septembre.



Ces perquisitions ont permis aux enquêteurs de découvrir deux armes détenues illégalement par Jérôme Bandiaky.



Son passeport diplomatique est également au cœur de l'enquête, alors qu'il est présenté comme un agent administratif dans des documents officiels, une assertion que les enquêteurs contestent. Par ailleurs, le dossier évoque la disparition de Fulbert Sambou et de Didier Badji, une affaire non résolue depuis novembre 2021, pour laquelle Bandiaky a été soumis à un interrogatoire approfondi.