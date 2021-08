Affaire "Julio l'absolu" : ce que le rappeur a dit aux enquêteurs

Présenté aujourd'hui au procureur, l'artiste Souleymane Ndiaye alias "Julio l'absolu" fait l'objet d'un retour de parquet. C'est finalement demain qu'il sera édifié sur son sort.



Nos confrères de libération online ont appris que lors de son interrogatoire à la Dic, il a expliqué que le but de sa chanson, qui date de plusieurs mois, était de prôner l'unité des confréries au Sénégal. Et qu'il n'a jamais été dans ses intentions de leur nuire. Souleymane Ndiaye d'ajouter que des gens malintentionnés se sont livrés à des coupures et montages pour le mettre en mal avec les confréries. D'ailleurs, a-t-il ajouté, depuis lors il reçoit des menaces de mort.



Contrairement à certaines informations qui ont circulé, c'est le procureur qui s'est auto-saisi.