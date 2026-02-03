Procès de Madiambal à Versailles : «Le caractère éminemment politique du dossier est ressorti» (Me Vagheney)

Depuis plusieurs mois, le gouvernement du Sénégal demande l’extradition du journaliste et homme d'Affaires Madiamabal Diagne, en exil en France, et soupçonné d’être impliqué dans des affaires de détournement de deniers publics. La Cour de justice de Versailles, qui statue sur le dossier, avait demandé au Sénégal de fournir plus de «précisions» sur les raisons de sa demande.



Me Vagheny, avocat du prévenu, a estimé que «le caractère éminemment politique du dossier est ressorti» ce mardi 03 février, lors de l’audience portant extradition de son client. «On a bien démontré que les précisions n’étaient pas suffisantes (…) On a eu des arguments assez convainquant. On a confiance que la juridiction les entendra», a-t-elle ajouté, face à la presse, à la sortie du tribunal.



Même si le dossier a été mis en délibéré pour le 03 mars 2026, l’avocate de la défense a estimé que celui-ci «apparait comme une instrumentalisation de la coopération internationale judicaire» entre le Sénégal et la France, dans un contexte où Dakar a suspendu toutes les extraditions vers la France pour protester contre l’attitude de la justice et des autorités françaises par rapport à sa demande.