Dakar : le Forum international sur la paix et la sécurité prévu les 20 et 21 avril 2026 (Gouvernement)

Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur annonce ce mardi que la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité se tiendra les 20 et 21 avril 2026 au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD), dans un communiqué.



Le premier responsable de ce département ministériel, Cheikh Niang, assure aussi qu’il procédera le jeudi 05 février au lancement officiel de cette édition, une séquence dédiée aux «activités préparatoires et de réflexion» sur le Forum.



Avec pour thème, «l’Afrique face aux défis de stabilité, d’intégration, et de souveraineté : quelles solutions durables?», cette rencontre se veut «une importante étape consacrant une décennie de propositions de solutions africaines et durables face aux défis sécuritaires contemporains».