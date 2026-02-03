Guinée : 64 clubs et un Gala à Conakry pour les préparatifs du Mini-Football

La confédération africaine (AMC) a dévoilé une feuille de route pour le mini-football africain. Réunie en sommet virtuel, dimanche, le coup d'envoi de la Ligue des Champions est fixé au mois d'avril.



Conakry se prépare à devenir la capitale du mini-foot. Selon l’Aps, la ville accueillera d'ailleurs l'Assemblée Générale et le Gala annuel de l'instance dès le 28 février 2026.



Calendrier : Les qualifications sont fixées, les 25 et 26 avril 2026. La phase finale est se déroulera en Août 2026.



64 équipes sur la ligne de départ, un chiffre qui témoigne de l'explosion du nombre de pratiquants sur le continent.



Le Sénégal, le Maroc et le Nigeria, piliers de la discipline ont pris acte des avancées majeures concernant la CAN Guinée 2027. Avec un contrat d'hébergement déjà signé et un soutien étatique garanti.



L'autre grand chantier concerne le développement du sport féminin. Le Cameroun a officiellement déposé sa candidature pour organiser la CAN féminine 2026. Le dossier est actuellement passé au crible par les experts de l'AMC pour vérifier la conformité avec le cahier des charges.