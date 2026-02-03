Météo : «De mars à avril, les températures pourraient atteindre 43 à 45 degrés» (Climatologue)

Mory Touré, climatologue à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), a annoncé ce mardi que ce mois de février sera marqué par un retour progressif de la chaleur à l'intérieur du Sénégal.



«Dans certaines localités comme Tambacounda, Kédougou, Matam, Podor, les températures pourraient atteindre ou dépasser fréquemment 40 degrés avec des épisodes ponctuels de forte chaleur», a-t-il affirmé sur les ondes de la radio Zik Fm, lors du bulletin de 12 heures.



Il a également indiqué que «les mois de mars à avril continueront la phase la plus chaude de la saison», ajoutant qu'au cours de cette période, «les températures pourraient atteindre 43 à 45 degrés notamment dans les zones de Tambacounda, Kédougou, Kolda, Podor, Matam, Ranérou et même Bakel, sauf au mois d'avril».



Selon le climatologue, ces conditions de forte chaleur peuvent avoir des impacts sur la santé, en particulier pour les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, les personnes travaillant à l'extérieur, mais aussi sur l'élevage.



Toutefois, d’après M. Touré, « le littoral conservera une relative fraîcheur sous l'influence de la mer».