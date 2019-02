Affaire Karim Xrum Xax : Guy Marius Sagna parle de tentative d’intimidation

L'activiste Abdou Karim Gueye, alias Xrum Xakh, fera face au juge le lundi 4 mars. Ces camardes activistes parlent de tentative d’intimidation et demandent à tous les Sénégalais de venir le soutenir le jour du procès.



«Quand Abdou Karim Guèye faisait son Live sur la place de l’indépendance, il a vu des gens qu’il considérait comme des touristes français, c’est après qu’on saura en réalité que c’était pas des touristes, un d’entre eux a pris son téléphone et a appelé et c'est après que les policiers sénégalais sont venus l’arrêter que nous avons vu que ce policier parlait à plusieurs reprises avec ce policier français et nous estimons que cela est tout simplement scandaleux», déclare Guy Marius Sagna.



Le président de Frapp/France Dégage estime que l’arrestation de l’activiste n’est qu’une tentative d’intimidation. «L’arrestation de Abdou Karim Guèye, c’est une tentative de divertir les activistes, de divertir les démocrates pour que tout le monde se focalise sur cette arrestation et oublié et contexte. Arrêté puis déféré, le rappeur Abdou Karim Guèye sera jugé le 4 mars. Et, ses camarades appellent tous les Sénégalais à venir y assister», lance-t-il.