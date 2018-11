Affaire Keita Baldé: la Fédération va couper des têtes ce lundi

Mécontente des dysfonctionnements dans son administration, la Fédération Sénégalaise de football (Fsf) va sévir. Un coup de balai interviendra ce lundi à l’occasion de la réunion du Comité exécutif .



Pour envoyer les dernières convocations des 23 joueurs retenus par Aliou Cissé en prélude du match Guinée Equatoriale Sénégal du samedi 16 novembre dernier, la Fsf s’est trompée en jetant celle de Diao Bald Keita à la mauvaise adresse email de L’Inter Milan. Une bévue qui a eu des conséquences fâcheuses puisque le Club n’a pas libéré son joueur.



Toutefois cette affaire inscrite au point 4 de l’ordre du jour de la réunion de lundi ne passera pas en silence, renseigne Record qui ajoute que Me Augustin Senghor et ses collaborateurs qui ont très mal pris cette défaillance au niveau de l’administration fédérale ne comptent pas fermer les yeux .



Et certainement des mesures seront prises afin que cesse ce genre de négligences qui jettent l’opprobre et la risée sur la responsabilité de la Fsf, ils auraient déjà identifié les têtes à couper.