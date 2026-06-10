Affaire Khadim Bâ : Le Forum du Justiciable brise le silence après 20 mois de détention et exige l'équité

Le Forum du Justiciable, par la voix de son président Babacar Bâ, a publié une déclaration ce mardi 9 juin 2026 pour demander aux autorités judiciaires et douanières de statuer sur le cas de l'homme d'affaires Khadim Bâ, en détention depuis vingt mois. L'organisation conteste les accusations de l'administration des Douanes, qui reproche à l'entrepreneur l'usage de faux documents bancaires pour des livraisons fictives, le non-paiement de droits d'importation et le non-rapatriement de 44 milliards de francs CFA.







Pour réfuter ces charges, la structure s'appuie sur les conclusions de la Société africaine de raffinage (SAR), de la plateforme Dakar-Pétrole et d'un expert financier indépendant, qui attestent de la livraison effective des cargaisons de fuel et du règlement des droits de douane. Elle précise également que les opérations financières se sont déroulées exclusivement en francs CFA sur le territoire national avec l'aval de la BCEAO.







Enfin, le communiqué dénonce une différence de traitement par rapport à d'autres dossiers économiques, citant la libération du PDG de Transcorp après une transaction de 32 millions de francs CFA pour un litige de 164 milliards, et le règlement transactionnel de Coris Bank à hauteur de 557 millions de francs CFA pour un montant indexé de 846 milliards. Le Forum du Justiciable invite la Douane et les autorités compétentes à éclairer l'opinion publique sur ce dossier.

