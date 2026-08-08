Bénin: après l’élection de Patrice Talon au Sénat, l’opposition appelle à la restauration du «pluralisme»

Sa formation politique avait combattu le projet de révision constitutionnelle ayant introduit le Sénat, contre lequel elle avait voté. La réforme est toutefois passée, cette opposition étant minoritaire.
L'ancien député Habibou Woroucoubou exprime son « vœu » : que l'institution restaure « le pluralisme, sinon ce serait une manière de repositionner ceux qui sont supposés être partis ».
L'ancien député Habibou Woroucoubou exprime son « vœu » : que l'institution restaure « le pluralisme, sinon ce serait une manière de repositionner ceux qui sont supposés être partis ».
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