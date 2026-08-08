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Bénin: après l’élection de Patrice Talon au Sénat, l’opposition appelle à la restauration du «pluralisme»

Au Bénin, le parti d'opposition Les Démocrates a réagi après l'installation du Sénat et l'élection de l'ex-chef d'État Patrice Talon à la tête de la Chambre haute du Parlement, jeudi 6 août. « Il a été installé malgré nous », réagit Habibou Woroucoubou, ancien député, secrétaire à la Mobilisation des ressources des Démocrates et membre influent du parti.



Bénin: après l’élection de Patrice Talon au Sénat, l’opposition appelle à la restauration du «pluralisme»
Sa formation politique avait combattu le projet de révision constitutionnelle ayant introduit le Sénat, contre lequel elle avait voté. La réforme est toutefois passée, cette opposition étant minoritaire.
 
L'ancien député Habibou Woroucoubou exprime son « vœu » : que l'institution restaure « le pluralisme, sinon ce serait une manière de repositionner ceux qui sont supposés être partis ».
 
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RFI

Samedi 8 Août 2026 - 13:36


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