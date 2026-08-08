Bénin: après l’élection de Patrice Talon au Sénat, l’opposition appelle à la restauration du «pluralisme»

Au Bénin, le parti d'opposition Les Démocrates a réagi après l'installation du Sénat et l'élection de l'ex-chef d'État Patrice Talon à la tête de la Chambre haute du Parlement, jeudi 6 août. « Il a été installé malgré nous », réagit Habibou Woroucoubou, ancien député, secrétaire à la Mobilisation des ressources des Démocrates et membre influent du parti.

RFI

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