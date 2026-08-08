Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : Ousmane Kane prédit une « cascade de relaxes » devant le tribunal si...

Après la cascade de non-lieu prononcés dans l'affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie », le magistrat à la retraite Ousmane Kane estime que le dossier des présumés homosexuels pourrait encore subir de sérieux revers judiciaires. Dans un entretien accordé à L'Observateur, il met en garde contre les débats à venir sur la qualité, la légalité et la solidité des preuves recueillies.



Selon l'ancien magistrat, la série de non-lieu devant le juge d'instruction pourrait être suivie d'une nouvelle vague de relaxes lorsque le dossier parviendra devant la juridiction de jugement.



Interrogé sur le volet relatif aux poursuites pour homosexualité, Ousmane Kane a pointé du doigt la fragilité des charges retenues. « Ce qui est contestable, c'est la façon dont les charges ont été retenues sur la base d'une exploitation légalement douteuse des téléphones des personnes mises en cause», a-t-il déclaré.



Par ailleurs, le magistrat à la retraite souligne que le risque le plus sérieux que court l'accusation dans ce dossier, c'est que les « faits retenus n'ont pu être commis que sous l'empire de l'ancienne loi qui punissait la commission d'actes contre-nature et non l'homosexualité, comme c'est le cas avec la nouvelle loi ».



Selon lui, il faudra établir que des « actes contre-nature ont été commis par chaque prévenu, et il faudra plus que le contenu des messageries des uns et des autres pour y arriver ».



« La confusion dans l'esprit du public, peut-être de la justice aussi, entre ces deux lois est manifeste », a ajouté M. Kane.



En définitive, Ousmane Kane est formel : à cette « cascade de non-lieu devant le Juge d'instruction risque de suivre une autre cascade de relaxes devant le tribunal lorsque des avocats talentueux et procéduriers auront réussi faire tomber définitivement ce dossier, en totalité ou en grande partie ».