Campagne d'escroquerie par SMS : la Police nationale alerte les usagers de la route

Une importante campagne d'escroquerie par SMS cible actuellement les usagers de la route. Des cybercriminels se font passer pour la Police de la circulation afin d'extorquer des données personnelles et bancaires en prétextant le règlement d'un « avis d'amende forfaitaire ».



L'alerte a été lancée ce samedi 08 août 2026, depuis Dakar, par le Chef de la Division Communication de la Police nationale, le Commissaire de Police Mamadou Diouf.



Les escrocs invitent leurs victimes à cliquer sur de faux liens de paiement officiels, à l'instar de amendes-sn.click ou amendse-sn.help/sn. La Police insiste sur le fait que ces liens sont strictement frauduleux et appelle la population à la plus grande vigilance : il ne faut en aucun cas cliquer sur ces liens ni donner suite à ces messages.



Afin de mettre un terme à ces agissements, des investigations sont actuellement en cours pour identifier et interpeller les auteurs de cette arnaque.



Mobilisée pour assurer la sécurité de tous, la Police nationale invite les citoyens à signaler tout message suspect ou à fournir toute information utile en contactant gratuitement le 800 00 17 00.