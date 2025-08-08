Affaire "Kocc Barma" : les échanges entre Mame Boye Diao et « Leuk Daour » dévoilés

Dans le cadre de l’enquête sur l’affaire impliquant El Hadji Babacar Dioum, alias « Kocc Barma », les enquêteurs ont analysé le téléphone portable d’El Hadji Assane Demba dit « Leuk Daour », le complice présumé de « Kocc ». Parmi les données extraites figurent plusieurs échanges WhatsApp avec un contact enregistré sous le nom de « Mbd Privé », que le mis en cause a formellement identifié comme étant Mame Boye Diao, ancien directeur des Domaines et actuel maire de Kolda.



Selon « Libération » dans sa parution de ce vendredi, après l’arrestation de Kocc, Mame Boye Diao a envoyé à Assane Demba un message lui demandant : « Il te connaît formellement ? » Ce dernier répond sans détour : « Oui, je lui ai vendu le site il y a 3 ans». Confronté à cet échange par les enquêteurs, en présence de son avocat, Assane Demba n’a pas nié, mais a précisé que la conversation était éphémère et que plusieurs messages avaient disparu.



Entendu sur cette relation, Assane Demba déclare connaître Mame Boye Diao depuis 2018-2019, au moment où il entamait sa carrière politique. Il décrit une relation amicale, presque fraternelle. Lors des échanges via WhatsApp, Demba a tenu des propos jugés ambigus : « Mb, avant de partir, il faut savoir par où partir. Le seul truc qui peut m’inquiéter, c’est qu’il parle de moi (…) Je contrôle la situation »; Interrogé, il admet être l’auteur du message et explique qu’il redoutait que son nom soit mêlé à l’affaire, comme cela avait été le cas dans le passé.



Toujours dans cette conversation, Assane Demba évoque la possibilité que « la vraie histoire ne soit connue que par trois personnes ». Interrogé, il affirme qu’il faisait référence à des accusations infondées qui, selon lui, ont gravement terni son image depuis plusieurs années.



Les enquêteurs ont également découvert une demande d’aide financière adressée par Demba à Mame Boye Diao. Ce dernier reconnaît lui avoir fait remettre 200.000 FCFA par l’intermédiaire de son vigile. Demba précise que cette somme n’a pas servi à acheter un billet d’avion, mais à payer les pénalités liées au report de son retour prévu initialement le 22 juillet, décalé au 24 juillet 2025. Il soutient que s’il avait été dans une urgence absolue, il serait parti immédiatement.



Convoqué à la Division des investigations criminelles (Dsc) Mame Boye Diao est rentré chez lui libre; il n’est poursuivi d’aucune charge. Dans sa déclaration, il affirme avoir connu Assane Demba dans le cadre du parrainage pour la présidentielle de 2023, où ce dernier s’était proposé pour l’aider auprès de la diaspora.



L'ancien directeur des impôts et domaines indique avoir été surpris de recevoir, au réveil, la Une du journal Libération envoyée par Demba, annonçant l’arrestation de Kocc. Il dit l’avoir alors contacté et l’avoir conseillé de rentrer au Sénégal en raison de ses ennuis judiciaires passés.



Concernant le site qu’Assane Demba dit avoir vendu à Kocc Barma, Mame Boye Diao affirme ne pas savoir de quel site il s’agissait, bien que ce soit à lui que le message ait été adressé. Enfin, il a précisé que Me Anta Mbaye, également citée dans les échanges, est son avocate dans une autre procédure judiciaire, en lien avec l’aménagement du tribunal de Guédiawaye, souligne la même source.