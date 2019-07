Affaire Lamatin Beach: Luc Nicolaï devant la Cour suprême le 16 juillet prochain

L’affaire de la drogue qui a valu à Luc Nicolaï un mandat d’arrêté non exécuté est loin de connaître son épilogue. Le promoteur de lutte devra se présenter à la Cour suprême le 16 juillet prochain. Cette dernière va se pencher en chambres réunies sur un pourvoi dû à un moyen récurrent et non sur un rabat d’arrêt.



Condamné à cinq (5) ans de prison dont un (1) an avec sursis et 100 millions et 20 millions de F Cfa à payer respectivement à Bertrand Touly et à l’hôtel Lamantin Beach, avec un mandat d’arrêté en sus, Luc Nicolaï a formulé un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la Cour d’appel de Saint-Louis, au Nord du Sénégal.



La partie adverse, Bertrand Touly qui n’est pas prêt à lâcher du lest, estime que le promoteur de lutte n’a même pas le droit de faire un pourvoi, puisqu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêté qui n’est pas encore exécuté.