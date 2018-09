Affaire Me Madické Niang : La colère de Me Wade téléguidée par Karim Wade

Karim Wade n’est pas exempt de reproche dans la réaction de son père qui a accusé hier lundi, Me Madické Niang de vouloir dynamiter son parti. En effet, de l’avis de «Libération», le candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds), dès la réception de la note des parlementaires et autres responsables libéraux, a crié à la «trahison et à la traitrise».



Ne s’en arrêtant pas là, l’ancien ministre du «ciel e de la terre» a même invoqué l’amitié entre le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie et le ministre de l’Inférieur, Aly Ngouille Ndiaye. Ce qui est, selon lui, une preuve supplémentaire du double jeu de Me Niang.



Et c’est cette même logique qu’a adoptée le Pape du Sopi qui est monté au créneau dans une missive, traitant ce proche parmi ses proches de l’avoir poignardé dans le dos.