C’est officiel, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a signé ce jeudi 19 novembre 2026 un décret pour mettre en vigueur le projet de loi de finances rectificative pour l’année 2026, selon l’acte officiel. Ce texte budgétaire avait fait l’objet d’un dépôt à l’Assemblée nationale le 18 septembre 2026. Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo a également contresigné ce document administratif. L’article 2 de cet acte prévoit sa publication au Journal officiel de la République du Sénégal.
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