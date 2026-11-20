Le doyen des juges du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a envoyé en prison six nouveaux suspects ce vendredi 20 novembre 2026 dans le cadre de l’affaire Modou Ba Gawlo, selon Seneweb. Les gendarmes de la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar ont présenté S. Camara (41 ans), D. Thiam (50 ans), B. Dabo (43 ans), S. Diawara (43 ans), A. Guèye dit « A. Thiam » (26 ans) et T. A. Gomis (53 ans) au magistrat, qui les poursuit pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH, actes contre nature et mise en danger de la vie d’autrui.



Les enquêteurs ont démantelé cette seconde vague grâce aux téléphones portables des six premiers individus incarcérés depuis le 5 novembre, notamment Mamadou Yoro Ba, Ousseynou Diop et Ousmane Ndiaye. L’examen de leurs conversations WhatsApp a orienté les gendarmes en civil vers l’atelier de couture d’A. Guèye aux Parcelles-Assainies et le domicile de D. Thiam à Pikine.



Durant les interrogatoires, A. Guèye a avoué sa séropositivité et a désigné le tailleur S. Diawara de Dalifort comme partenaire, lequel a ensuite révélé sa relation avec S. Camara aux Castors. L’analyse du téléphone de B. Dabo, soupçonné de proxénétisme, a aussi mené les forces de l’ordre chez T. A. Gomis à Pikine, où un test médical au district sanitaire de Keur Massar a attesté sa séropositivité.



Les fouilles chez les mis en cause ont permis la découverte de comprimés contre le VIH avant leur placement en garde à vue les 17 et 18 novembre. La gendarmerie continue son enquête sur délégation judiciaire pour repérer d’éventuels autres contacts et stopper la propagation du virus.