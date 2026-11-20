Dans les données du World Energy Outlook 2026 de l'AIE sur les importations et le déploiement du solaire photovoltaïque en Afrique entre 2017 et 2025, le Sénégal et le Nigéria figurent parmi les marchés ouest-africains mis en avant dans le suivi régional.



Cette dynamique s'inscrit dans un contexte où les importations de modules et cellules solaires chinoises vers le continent ont connu une forte accélération, atteignant environ « 26 GW » en 2025.



Au-delà des seules importations, le rapport note que le Nigéria fait partie des pays dotés d'« ambitieux plans d'expansion » dans la fabrication de modules solaires photovoltaïques, alors que la capacité africaine de production restait minime en 2025. Cette orientation traduit l'intérêt croissant pour les équipements et ressources énergétiques locaux face aux tensions sur les marchés des combustibles importés.



Sur le plan climatiques et énergétiques, l'AIE signale que l'année 2026 a vu le lancement de nouveaux dispositifs de tarification du carbone en Afrique de l'Ouest, citant explicitement la Mauritanie et le Nigéria parmi les pays ayant mis en place de tels mécanismes. Ces initiatives s'ajoutent à l'élargissement progressif des instruments de tarification du carbone observé à l'échelle internationale.



Des analyses relèvent que les déficits d'approvisionnement en GPL ont provoqué des niveaux de prix records en Afrique de l'Ouest, exposant les ménages à un retour vers la biomasse traditionnelle, tandis que le Nigéria compte parmi les pays affichant des projets ou ambitions liés à l'énergie nucléaire, y compris les petits réacteurs modulaires (SMR).