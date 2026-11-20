Le secteur sanitaire de la région de Matam traverse une nouvelle épreuve avec le décès du Dr Abdou Cissé, directeur de l'hôpital de Ourossogui. Le médecin a succombé à ses blessures à l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba, exactement 40 jours après l'accident de la route qui avait déjà coûté la vie au directeur de l'hôpital régional de Matam, le Dr Ibrahima Sow.



Le drame remonte au samedi 10 octobre 2026 sur la route nationale numéro 2, entre Pété et Galoya. Les responsables hospitaliers revenaient alors de Ndioum, dans le département de Podor, après une cérémonie de lancement d'Octobre Rose contre les cancers du sein et du col de l'utérus sous la présidence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Leur véhicule a fait une sortie de route et s'est renversé alors que le chauffeur tentait d'éviter un cheval sur la chaussée.



Le Dr Ibrahima Sow avait perdu la vie sur place, tandis que le directeur de l'hôpital d'Agnam, également présent dans la voiture, avait subi des blessures. Les secours avaient alors procédé à l'évacuation d'urgence du Dr Abdou Cissé vers Touba en raison de la gravité de son état.



Après 40 jours de soins intensifs et d'attente pour ses proches, ses collègues et les habitants de Ourossogui, le médecin a finalement rendu l'âme. La région de Matam perd ainsi deux figures majeures de son système hospitalier à la suite de cette même mission officielle.