Le tribunal de Pikine-Guédiawaye a épargné la détention préventive à l’homme d’affaires Elimane Lam ce vendredi 20 novembre 2026, selon Seneweb. Le juge du deuxième cabinet d’instruction a décidé de lui imposer un bracelet électronique avec interdiction de quitter la région de Dakar, appliquant ainsi la même mesure judiciaire que pour la commerçante Mame Diarra Fall, connue sous le nom de « Diodio Glow Skin ».



L’audition a duré près de deux heures, entre 16 h 01 et 17 h 55, en présence de ses avocats Maîtres Souleymane Soumaré et Dior Diagne. Le chef d’entreprise, qui portait une djellaba blanche et un masque chirurgical sous surveillance pénitentiaire, répond désormais des chefs d’association de « malfaiteurs, complicité de discours contraires aux bonnes mœurs, injures publiques et provocation à un délit ». Le magistrat lui a enjoint de se tenir prêt pour l’installation rapide de l’appareil de contrôle.



Cette décision judiciaire fait suite à son arrestation et sa garde à vue dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Les policiers le soupçonnent d’avoir financé la tiktokeuse Rokhaya Fall, alias « Rox la Chancelière », pour attaquer et diffamer des citoyens sur internet. Confrontés la veille par les enquêteurs, les deux protagonistes ont reconnu leurs relations mais ont justifié les versements financiers par le financement d’actions caritatives.