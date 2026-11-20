La Brigade territoriale de Keur Massar a démantelé un réseau de vol avec effraction et de recel après la disparition de 52 tablettes Apple et de 5 iPhone au centre commercial Dame Mansour dans la nuit du 14 au 15 novembre 2026, selon la gendarmerie nationale. Trois suspects ont fini entre les mains des enquêteurs à l’issue des investigations.



Les gendarmes ont d’abord arrêté le principal suspect à Tivaouane Peulh le mercredi 18 novembre avec 30 tablettes et les 5 téléphones portables en sa possession. L’enquête a ensuite permis de localiser et d’appréhender deux receleurs présumés à Thiaroye et aux Parcelles Assainies, où les forces de l’ordre ont récupéré deux autres tablettes.



Tous les trois ont avoué leur participation durant leurs auditions en garde à vue. Les vigiles du centre commercial, que les enquêteurs avaient d’abord interpellés au début de la procédure, ont finalement retrouvé la liberté pendant que la gendarmerie poursuit ses recherches pour retrouver le reste du matériel.