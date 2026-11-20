Six ans après sa création et quatre ans après son lancement opérationnel en janvier 2021, la Zone de libre-échange (ZLECAf) réunit 50 États parties fin 2025 pour un marché de 1,4 milliard d'habitants et plus de 3 400 milliards de dollars de PIB combiné.



Le commerce intra-africain a atteint 208 milliards de dollars en 2024 (+7,7 %), mais stagne autour de 15–16 % du commerce total du continent, très loin des > 60 % de l'Union européenne ou des 50 % de l'Amérique du Nord.



Face à l'accord commercial nord-américain entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, dont le commerce intra-régional a grimpé à 1 930 milliards de dollars en 2024, et à une Union européenne pesant environ 19 800 milliards de dollars de PIB mais freinée à 0,9 % de croissance en 2024, l'Afrique paie le prix de son extraversion économique et de ses déficits d'infrastructures.



Selon Ferdinand Ouedraogo, maître de conférences associé (CAMES) en économie à l'Université Thomas Sankara de Ouagadougou, la ZLECAf risque de rester « un grand marché sans usines » si les pays ne transforment pas localement leurs ressources et ne réduisent pas des coûts logistiques et douaniers particulièrement lourds.



En Afrique, les dynamiques demeurent inégales : l'Afrique australe domine le commerce intra-africain avec 58,1 milliards de dollars (28 %), devant l'Afrique de l'Ouest (52,8 milliards) et l'Afrique de l'Est (46,8 milliards), tandis que l'Afrique centrale reste à 19,4 milliards de dollars (9,3 %).



Dans ce paysage mouvant, le Burkina Faso désormais ancré dans l'Alliance des États du Sahel après son retrait de la CEDEAO effectif en janvier 2025 affiche une croissance de 4,9 % en 2024 et un excédent commercial de +1 127 milliards de FCFA sur neuf mois en 2025, tout en restant confronté à l'insécurité, à l'enclavement et à une pauvreté touchant 40 % de sa population.



Pour transformer l'essai continental, l'auteur souligne l'intérêt d'outils comme le système de paiement panafricain, de règles d'origine ambitieuses et d'une transformation productive accrue.



L'économiste estime que « l'intégration commerciale est un processus de long terme, semé d'embûches et d'asymétries, mais capable de transformer structurellement les économies qui s'y engagent avec des stratégies adaptées à leurs conditions spécifiques ».