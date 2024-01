Affaire Ndella Madior Diouf: le vigile et sa complice risquent deux ans de prison

Jean Noel Ndour, vigile à la pouponnière « SOS Santé » de Ndella Madior Diouf, et Woury Dia ont été jugés hier mardi, par le tribunal des Flagrants délits de Dakar pour « enlèvement d'enfant, collecte illicite de données et complicité de recel ».



Les deux prévenus risquent jusqu'à 2 ans de peine, dont 6 mois fermes assortis d'une amende de 200 mille FCFA. Après de multiples reports, leur dossier a finalement été examiné.



D’après L’Observateur, durant les débats, les deux accusés ont cherché à se dégager de toute responsabilité. De son côté, Jean Noel Ndour a affirmé avoir agi par compassion pour Woury, prétendant avoir remis le bébé dans l'intention qu'il lui soit rendu après. Cependant, celle-ci a contredit cette version, soutenant qu'elle ignorait les intentions de vol du vigile et ne désirait qu'adopter l'enfant.



La partie civile Ndella Madior Diouf était absente. Le procureur a souligné une égalité de responsabilité entre les deux accusés, requérant une peine de 2 ans, dont 6 mois ferme à leur encontre.



Le verdict sera rendu le 9 janvier prochain.