Visite chez Serigne Babacar Sy Mansour : Tivaouane et Médina Baye renforcent les liens fraternels de la Tidjaniya

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a reçu ce lundi à Tivaouane une importante délégation de Médina Baye, conduite par Cheikh Haraby Niasse ibn El Hadji Mouhamed Seynabou Niasse, représentant le Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Niasse.



Selon Asfiyahi.Org, cette visite de courtoisie, à laquelle ont pris part plusieurs dignitaires des familles religieuses de Tivaouane et de Médina Baye, s’est inscrite dans une dynamique de consolidation des relations fraternelles qui unissent depuis des générations les deux grands foyers de la Tidjaniya.



Porteur du message du Khalife général de Médina Baye, Cheikh Haraby Niasse a transmis les salutations fraternelles de Cheikh Mahi Niasse à Serigne Babacar Sy Mansour. Il a exprimé sa profonde reconnaissance pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et a salué la participation de la délégation de Tivaouane à la Journée dédiée à Cheikh Ibrahim Niasse.



Il a, par ailleurs, rappelé l’héritage spirituel légué par Seydi El Hadji Malick Sy et El Hadji Abdoulaye Niasse, symbole d’une relation fondée sur le respect mutuel, la solidarité et l’unité, renseigne la même source.



Prenant la parole au nom du Khalife général des Tidianes, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Dabakh a magnifié cette démarche fraternelle, soulignant l’importance de préserver les liens historiques et spirituels hérités des illustres guides religieux de Tivaouane et de Médina Baye. Il a invité les fidèles à continuer de faire vivre cet héritage de concorde et de communion.



Clôturant les échanges, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a insisté sur la forte portée symbolique de cette rencontre. Selon lui, la présence de la délégation de Médina Baye à Tivaouane constitue une illustration éloquente de la fraternité qui unit les deux communautés. Il a rappelé que Tivaouane et Médina Baye sont liées par une même vocation spirituelle, fondée sur les enseignements de l’islam et les valeurs de la Tidjaniya.



Enfin, le Khalife a formulé des prières pour que cette fraternité continue de se renforcer au bénéfice de la paix, de la solidarité et de l’unité de la Oummah, réaffirmant ainsi l’engagement des deux foyers religieux à œuvrer ensemble pour la préservation de cet héritage spirituel.