Trafic de drogue : cinq (5) individus arrêtés après une violente bagarre au domicile d'un célèbre lutteur

Le Commissariat d'arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a interpellé, dans la nuit du 18 au 19 juillet 2026, cinq (5) individus pour association de malfaiteurs, trafic de drogue, séquestration, vol de numéraire et complicité, rapporte la Police nationale.



Alertés d'une violente bagarre au domicile d'un célèbre lutteur de la localité, les éléments de la Brigade de Recherches se sont rendus sur les lieux. À l'issue de leur intervention, cinq personnes ont été conduites au commissariat pour les besoins de l'enquête.



Selon la Police, l'un des suspects a été retrouvé dans la maison du lutteur avec des blessures à la tête et des vêtements tachés de sang. Entendu par les enquêteurs, il a expliqué que l'incident était lié à un différend portant sur de l'argent provenant d'un trafic de drogue.



D'après ses déclarations, une somme de 300 000 FCFA, issue de ce trafic et confiée à un boutiquier, aurait été dérobée par un individu actuellement en fuite. Ce dernier lui aurait ensuite remis 80 000 FCFA en contrepartie de sa complicité.



Toujours selon ses explications, trois individus l'ont ensuite conduit dans une maison en construction appartenant au lutteur, où il aurait été violemment agressé. Ils lui reprochaient son implication dans la disparition de l'argent, que les trafiquants avaient confié au boutiquier afin de le soustraire aux contrôles réguliers de la police.



Interrogé à son tour, le boutiquier a reconnu avoir conservé ces fonds, affirmant l'avoir fait sous la menace et par crainte de représailles.



Les cinq suspects ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin d'identifier et d'interpeller le principal suspect, toujours en fuite.