Candidature à l'ONU : la réaction de Macky Sall après le soutien du Président Bassirou Diomaye Faye

L'ancien président de la République, Macky Sall, a réagi à la décision du président Bassirou Diomaye Faye d'apporter le soutien officiel du Sénégal à sa candidature au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU).



Dans une publication sur sa page Facebook, Macky Sall a exprimé sa reconnaissance envers son successeur.



« J'ai pris connaissance du communiqué du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères de ce 20 juillet 2026, annonçant le soutien du Sénégal à ma candidature au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ».



L'ancien chef de l'État a ensuite adressé ses remerciements au président de la République.

« Je remercie chaleureusement SEM le Président Bassirou Diomaye Faye et lui exprime ma gratitude pour cette décision qui m'honore ».



Pour rappel, le président Bassirou Diomaye Faye avait reçu son prédécesseur en audience le 17 juillet 2026 au Palais de la République. À l'issue de cette rencontre, le Sénégal a officiellement décidé de soutenir la candidature de Macky Sall à la tête de l'ONU.



L'ancien président pourra bénéficier de l'appui de la diplomatie sénégalaise à cette candidature au poste prestigieux de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies dont l’actuel titulaire, le Portugais António Guterres, verra son mandat prendre fin le 31 décembre 2026.



Macky Sall poursuit par ailleurs sa campagne diplomatique. Après des étapes au Sénégal et en Gambie, il s'est rendu ce 20 juillet 2026 en Russie, où il poursuit ses consultations en vue de recueillir des soutiens à sa candidature.