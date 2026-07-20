Thiès : le gouvernement intensifie les mesures de prévention contre les inondations

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, s'est rendu ce lundi 20 juillet 2026, à Thiès pour une visite de terrain consacrée au suivi des ouvrages de drainage et d'assainissement, dans le cadre des préparatifs de l'hivernage.



Selon une note du ministère, cette mission, qui a conduit le ministre au dalot de Sampathé, au site de Mbambara-Tokhalité et au canal de Nguinth, s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de « réduire durablement les risques d'inondation, de sécuriser les quartiers les plus exposés et de renforcer la résilience des territoires grâce à des interventions préventives, efficaces et durables ».



Le ministre a également visité la station de pompage réalisée par l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), dont la mise en service est annoncée pour la fin du mois de juillet. Selon le ministère, cet ouvrage stratégique permettra de renforcer les capacités d'évacuation des eaux pluviales et de mieux protéger les quartiers concernés.



Accompagné des autorités administratives, des élus locaux, des services techniques et des populations, Dr Cheikh Tidiane Dièye a évalué l'état d'avancement des travaux, notamment les opérations de reprofilage du canal de Nguinth, menées par la DPGI afin d'améliorer l'écoulement des eaux pluviales.

Au niveau du dalot de Sampathé, le ministre a donné des instructions pour accélérer les opérations de libération des emprises.



« Des instructions fermes ont été données afin d'accélérer les mesures d'accompagnement nécessaires à la libération complète des emprises des voies d'eau, aussi bien en amont qu'en aval de la voie ferrée ».

Le ministère rappelle que les populations concernées ont déjà été indemnisées et précise que le ministre a demandé la finalisation rapide des procédures administratives et juridiques afin de lever les dernières contraintes.



Pour améliorer le suivi des actions engagées, Dr Cheikh Tidiane Dièye a également ordonné la création d'un mécanisme permanent de coordination.



« Le ministre a instruit la mise en place d'un cadre permanent de concertation réunissant les préfets, les sous-préfets, les maires, les services techniques ainsi que l'ensemble des acteurs concernés ».



Selon le communiqué, cette instance aura pour mission d'assurer un suivi rapproché des décisions prises sur le terrain, de renforcer la coordination entre les différents intervenants et d'apporter des réponses rapides et durables aux préoccupations des populations.



Effectuée en présence du ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Ousmane Diagne, cette mission illustre, selon le ministère, la volonté du Gouvernement de faire de « l'anticipation, de la proximité avec les populations, de la rigueur dans l'exécution des projets et du suivi permanent des interventions les fondements d'une action publique efficace ».



La note conclut que « la prévention, la coordination de l'action publique et la mobilisation de l'ensemble des acteurs demeurent les leviers essentiels pour renforcer durablement la résilience des territoires face aux risques d'inondation ».