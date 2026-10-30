Affaire Ndiaga Seck et Cie : procès prévu le 12 novembre pour 32 personnes poursuivies pour multiples infractions à Louga

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Louga a annoncé le renvoi de 32 personnes devant le tribunal correctionnel à travers un communiqué publié le 30 octobre 2026. Les poursuites engagées par le ministère public visent des faits d'association de malfaiteurs, d'actes contre nature, de transmission volontaire du VIH/sida, de mise en danger de la vie d’autrui, de collecte illicite de données à caractère personnel et de harcèlement sexuel.



Le juge d’instruction du deuxième cabinet a formalisé la clôture de l'information judiciaire par la signature d'une ordonnance de renvoi le 15 octobre dernier. L'acte du magistrat instructeur fait suite aux réquisitions aux fins de renvoi déposées par le chef du parquet le 12 octobre, ordonnant la tenue d'un procès au terme d'une procédure d'instruction ouverte le 23 avril 2026.



La procédure concerne le dossier judiciaire désigné sous le nom d'affaire Ndiaga Seck et Cie, d'après les éléments communiqués par le site d'information Seneweb. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 28 octobre avant de faire l'objet d'un renvoi vers une audience spéciale programmée le 12 novembre 2026.