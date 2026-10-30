Élections générales de 2027 au Nigeria : la mission d'évaluation de la CEDEAO échange avec la police sur le dispositif sécuritaire

La mission d’enquête préélectorale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), conduite par l'ancien vice-président de la Sierra Leone, Victor Bockarie Foh, s'est entretenue au quartier général de la police à Abuja avec la haute hiérarchie sécuritaire nigériane. La rencontre a réuni l'inspecteur général adjoint de la police chargé des opérations, Umar Shehu Nadada, entouré des responsables de la lutte contre le terrorisme, du contrôle des frontières, de l'armement, de la brigade mobile et de la protection spéciale.



Les échanges ont porté sur la gestion des risques sécuritaires susceptibles d'affecter le déroulement du scrutin de 2027, notamment les actes terroristes, le banditisme et les enlèvements. La direction de la police a détaillé son plan d'anticipation comprenant les évaluations de menaces, la cartographie des zones à risque, la protection du matériel électoral ainsi que le recours aux nouvelles technologies pour sécuriser l'accès aux bureaux de vote.



La représentation régionale a rappelé la nécessité d'un encadrement sécuritaire impartial et professionnel, axé sur la protection des électeurs, des candidats et des observateurs, avec un accent particulier sur la sécurité des femmes engagées dans le processus. Les autorités policières ont réaffirmé leur engagement à garantir un environnement pacifique en luttant contre la désinformation et le recours à des groupes armés non autorisés avant, pendant et après l'échéance électorale.