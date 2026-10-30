Afrique de l'Ouest : Les ministres de la CEDEAO plaident pour un financement durable du programme « Jeunesse, paix et sécurité »

Les ministres chargés de la jeunesse, des sports et du développement des États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont appelé à un renforcement de la coopération régionale et à une plus grande intégration des jeunes dans la gouvernance et la consolidation de la paix. La démarche vise également la mobilisation de ressources financières durables pour accélérer l'application de l'agenda « Jeunesse, paix et sécurité » (YPS) à l'échelle sous-régionale.



La déclaration est intervenue au terme d'une rencontre ministérielle de deux jours organisée à Accra, au Ghana, les 27 et 28 octobre 2026. La réunion s'est articulée autour du thème portant sur la promotion de la jeunesse, de la paix et de la sécurité en Afrique de l’Ouest à travers le renforcement de la coopération régionale, le partage des connaissances et les partenariats stratégiques.



Les membres des gouvernements ont insisté sur l'urgence d'une meilleure coordination interétatique et sur l'octroi d'allocations budgétaires nationales adaptées. Ces engagements financiers doivent permettre de concrétiser les orientations stratégiques adoptées en faveur de l'insertion des jeunes dans les processus de paix et de sécurité.