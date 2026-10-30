JOJ 2026 : l’ONAS renforce ses interventions pour prévenir les refoulements à Dakar

À cette occasion, Seni Diène est revenu sur les raisons de ces interventions. « Nous nous apprêtons à accueillir les JOJ, accueillir beaucoup de délégations étrangères. C’est dans le cadre des préparatifs de cet événement que le comité d’organisation a identifié des points où il fallait intervenir pour juguler les phénomènes de refoulement », a-t-il expliqué.



Il a également indiqué que « le comité d’organisation a mis à la disposition de l’ONAS une enveloppe de 250 millions de FCFA » pour le renouvellement de collecteurs situés à proximité des infrastructures d’accueil et de compétition, notamment la piscine olympique et le stade Iba Mar Diop.

Parmi les sites visités figure le point bas situé près de l’école franco-arabe, au Point E.

« Là-bas, il s’agit en fait d’un point bas qui recueille les eaux pluviales. Et on y a exécuté un collecteur de 60 mètres qui nous a permis de se connecter au canal 4 », a précisé le directeur général.

Selon le bilan présenté, plusieurs travaux sont déjà achevés, notamment le renouvellement du collecteur de la rue 22, angle 45, et celui de la rue de Diourbel, au Point E. D’autres interventions sont également en cours à Gibraltar et devront être achevés très prochainement.

En complément de ces travaux, l’ONAS a engagé des opérations de curage à la Médina, à Gueule Tapée et au Point E. Des camions de vidange doivent également être prépositionnés sur certains sites à partir du 31 octobre, tandis que des contrôleurs seront déployés pour assurer la surveillance du réseau.

« Nous allons positionner des motos et des camions sur différents sites pour agir rapidement en cas de fuite », a déclaré Seni Diène.

Le directeur général a enfin annoncé une campagne de sensibilisation auprès des populations afin de prévenir les risques liés à l’assainissement durant les JOJ.

Dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a effectué, ce vendredi 30 octobre, une visite de terrain pour faire le point sur les travaux d’assainissement engagés à Dakar.La visite s’est déroulée en présence de son directeur général, Seni Diène, de Papa Moussa Ba, chef du service de la communication institutionnelle, et d’autres responsables de la structure.