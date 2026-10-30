Cérémonie d'ouverture des JOJ 2026 : Comment bénéficier du transport gratuit en TER vers Diamniadio

Le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et de l'Adésion (MITTA) et la Société Nationale de Gestion du Train Express Régional (SENTER) instaurent la gratuité du transport sur le réseau du Train Express Régional (TER) pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Cette mesure exceptionnelle vise à faciliter l'acheminement des spectateurs vers le stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.



Pour bénéficier de ce service à l'aller comme au retour, les usagers doivent présenter leur ticket d’accès officiel au guichet de la gare. L'accès gratuit reste soumis à une condition horaire stricte obligeant les voyageurs à faire valider leur billet au guichet avant 13 h 00.



Face à la forte affluence attendue, les autorités et la direction du TER recommandent aux usagers d'anticiper leur déplacement. Cette planification préalable doit permettre d'éviter les engorgements et de garantir la sécurité ainsi que le confort des usagers en direction du site olympique.