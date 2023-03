Affaire Negreira : la guerre est déclarée entre le Real Madrid et le FC Barcelone

Sur le terrain, le Real Madrid et le FC Barcelone sont à la lutte en Liga et en Coupe du Roi. En coulisses, les deux mastodontes du football espagnol sont aussi en guerre.



Un Clasico qui sent déjà la poudre. Dimanche prochain, le FC Barcelone et le Real Madrid vont se retrouver au Camp Nou pour un match qui s’annonce d’ores et déjà prometteur.



En effet, les Culés sont leaders de la Liga avec neuf points d’avance sur les Merengues. Les deux clubs ennemis, qui vont aussi se rencontrer à nouveau en Coupe du Roi au début du mois d’avril, ne sont pas uniquement opposés sur les terrains de football. Ils le sont aussi sur le terrain judiciaire. Depuis quelques semaines maintenant, le Barça est dans le viseur de la justice espagnole dans le cadre de la fameuse affaire Negreira.



Le Real Madrid a pris position

Une affaire où les Catalans sont accusés d’avoir versé des millions d’euros durant plusieurs années à José María Enríquez Negreira, un ancien arbitre membre et vice-président de la Commission technique des arbitres espagnols. Ce qui avait fait réagir de nombreux clubs de Liga, qui criaient au scandale.



De son côté, le Real Madrid n’avait pas fait de déclarations publiques suite aux révélations faites à ce sujet. Mais les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont décidé de sortir du bois. Samedi, le Real Madrid a annoncé l’organisation d’une réunion d’urgence du conseil d’administration dimanche à 12 heures.



Suite à cela, le club de la capitale a publié un communiqué de presse. «Le conseil d’administration du Real Madrid C. F. a pris connaissance, lors de sa réunion d’aujourd’hui, des graves accusations portées par le ministère public de Barcelone contre le FC Barcelone (…) sur la base de délits potentiels, entre autres, de corruption dans le domaine du sport, annonce le club merengue. Le Real Madrid exprime sa profonde préoccupation quant à la gravité des faits et réitère sa pleine confiance dans l’action de la justice et a convenu que, pour défendre ses intérêts légitimes, il comparaîtra dans la procédure dès que le juge l’ouvrira aux parties lésées».



La guerre est déclarée

Un acte fort de la part des Madrilènes, qui ont donc décidé d’agir. «Le club place la défense de ses intérêts avant tout accord ou projet commun.», explique Marca ce lundi.



Liés lors du projet de la Super League, le Real Madrid et le Barça ne se font pas pour autant de cadeaux. Avec cette décision, le club de Florentino Pérez le montre. «Avec ce pas franchi, le Real Madrid, qui est la seule équipe qui a décidé de comparaître jusqu’à présent alors qu’en vertu de la plainte toutes les personnes concernées peuvent être affectées, veut défendre ses intérêts avec un accès à l’intégralité de l’enquête. Le club peut demander des sanctions et indemnisations», précise Marca.



Le quotidien espagnol ajoute que même si le président du Barça, Joan Laporta, n’est pas inquiété, la prise de position des Merengues ne va pas arranger les relations entre les deux clubs. La relation entre les deux entités restera-t-elle la même ? Il est clair que non.



Marca s’interroge aussi sur le projet de la Super League. Cela pourrait mettre un terme à la collaboration entre les deux écuries ibériques. En Catalogne, on estime déjà que le Real Madrid a déclaré la guerre aux Culés.



Mundo Deportivo comme Sport, les deux médias catalans, utilisent ce terme pour évoquer les relations entre le FCB et les Madrilènes. La tension est plus que palpable à quelques jours d’un Clasico qui sera explosif à tous les niveaux.



