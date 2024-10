Affaire ONAS : Thierno Alassane Sall souhaite que les deux mis en cause soient entendus dans le dossier

Après plus deux heures d'horloge face aux enquêteurs, Thierno Alassane Sall a été entendu sur sa plainte déposée dans l'affaire ONAS (Office National de l'Assainissement du Sénégal) opposant l'ex Dg de l'ONAS Cheikh Dieng à Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.



« L'audition s'est parfaitement bien passée. J'ai apporté l'ensemble des éléments d'informations et des preuves qui sont à ma disposition, qui permettront d'approfondir l’enquête », a-t-il fait savoir.



L'ancien ministre de l'Énergie et du pétrole se dit toutefois confiant pour la suite du dossier. Selon lui, il a à plusieurs reprises entrepris une démarche pareille, notamment dans l'affaire Petro Tim sans qu'il ne soit entendu sur le dossier. « J’ai porté plainte à plusieurs reprises, il n'y a jamais eu l'ombre d'un début de mouvement », fait-il remarquer.



Pour l’instant, il dit attendre avec impatience que les « deux mis en cause soient entendus dans le fond du dossier ». Thierno Alassane estime que ceci est nécessaire, parce qu'il s'agit de faits suffisamment graves, et que nous vivons aux quotidiens des problèmes d'assainissements.



« Nous vivons au quotidien des difficultés liées au dysfonctionnement du réseau ONAS, exemple chez moi et aux alentours à Liberté 6 Extension, ce sont des flaques d'eau nauséabondes en permanence, chaque 15 jours, il y a une équipe qui fait l'opération ... et quelques jours après, on les appelle pour la même chose, et il y a tout autour des commerces et des habitations qui ne peuvent pas fonctionner convenablement, parce que l'environnement n'est pas conviviable et que les clients préfèrent aller ailleurs », a-t-il soutenu.



Selon lui, « ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres et que chaque année des milliards sont injectés dans les travaux d'assainissement, notamment les curages des caniveaux et canaux ».