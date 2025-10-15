Affaire Omar City : Abdoulaye Mamadou Guissé condamné à deux (02) ans de prison ferme

Abdoulaye Mamadou Guissé, reconnu coupable d'escroquerie, a été condamné à deux ans de prison ferme. Cette peine est inférieure aux trois ans requis par le parquet. Il devra également rembourser les sommes dues aux plaignants qui s'étaient constitués parties civiles.
Son co-accusé, Boubacar Camara, présenté comme son « directeur de cabinet », a été condamné à une peine d'un an de prison, dont six mois ferme. Le parquet avait requis contre lui la même peine que pour M. Guissé, soit trois ans de prison ferme.
Enfin, Amy Faye, accusée d'avoir joué le rôle de la fausse tante du président Bassirou Diomaye Faye, a été purement et simplement relaxée. Le ministère public demandait deux ans de prison ferme à son encontre, rappelle L'Observateur.
