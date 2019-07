Affaire Oxfam Sénégal-promotion des LGBTIQ: la Société civile oppose son veto et met en garde l'Etat du Sénégal

Le limogeage d'Elimane Kane par l'ONG britannique Oxfam, "pour refus d'obtempérer à un nouvel agenda qui promeut les droits des personnes LGBTIQ" a été vigoureusement dénoncé par les organisations de la Société civile sénégalaise, qui ont fait face à la presse, ce mardi 9 juillet 2019, pour dénoncer ce qu'elles appellent "la promotion des anti valeurs lancée par Oxfam".



"Nous marquons notre opposition à l'agenda caché de certains partenaires et organisations internationales, qui , sous le manteau d'une présumée lutte pour la défense des droits humains, tentent de promouvoir ou de développer des communautés LGBTI au Sénégal", tonnent les organisations signataires de cette déclaration dont la Plateforme ANE, ONG 3D, Raddho, Osidea, Forum du justiciable, COSCE, Y'en a Marre, LSDH et le le docteur Cheikh Tidiane Dièye,



Tout en reconnaissant le travail important de Oxfam Sénégal auprès de démunis, leur porte-parole du jour Cheikh Oumar Sy rappelle à l'État du Sénégal que "la collaboration entre les organisations internationales et leurs partenaires doit reposer sur les principes et les valeurs qui sous-tendent le commun vouloir de vie commune de la nation sénégalaise. En aucun cas nous ne pouvons appuyer la promotion de l'homosexualité et ses pratiques assimilées sous prétexte des financements que nous recevons des organisations internationales".



Toutefois, les organisations de la Société civile sénégalaise ont appelé les Sénégalais à éviter les amalgames. "Il y a une nette différence entre les droits humains et la promotion des LGBTI", ont-ils souligné.